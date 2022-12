Mais de mil casos de miocardites e pericardites em crianças após vacinação contra a Covid-19

A União Europeia registou 1007 casos de miocardites e pericardites em crianças entre os cinco e os 11 anos que foram vacinadas contra a Covid-19. A vacina da Pfizer foi responsável por 901 casos, ao passo que a Moderna está associada a 106 situações. A Direção-Geral da Saúde recomenda atenção aos sintomas destas doenças inflamatórias do coração, que são falta de ar, dor no peito, batimento cardíaco intenso e palpitações.





Estas doenças inflamatórias “são complicações conhecidas da Covid-19 e ocorrem com maior frequência após a infeção pelo novo coronavírus por comparação com a ocorrência observada após a vacinação”, lê-se numa nota informativa conjunta da Direção-Geral da Saúde, o Ministério da Saúde e Autoridade Nacional do Medicamento - Infarmed.