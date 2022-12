Homem apanhado no Aeroporto de Lisboa com um quilo de cocaína no organismo

Correio de droga ficou em prisão preventiva.

Um homem foi apanhado no Aeroporto de Lisboa, onde chegava num voo proveniente da América do Sul, transportando quase um quilo de cocaína no interior do organismo, divulgou o Ministério Público.



O correio de droga, detido pela Polícia Judiciária, foi presente pelo Ministério Público a primeiro interrogatório judicial, indiciado pelo crime de tráfico de estupefacientes. O juiz decidiu aplicar-lhe a medida de coação de prisão preventiva. A investigação prossegue.