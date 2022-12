Grupos de pais. Bem-vindo ao inferno do WhatsApp

Quem tem filhos em idade escolar é quase certo que está em grupos de pais no WhatsApp. Só que em vez de servirem para partilhar informação útil, tornam-se, em muitos casos, em espaços de debate de banalidades, como surtos de piolhos, mergulhos acrobáticos ou testes difíceis do 12º ano. Como se não bastasse, os temas são discutidos à exaustão, com mensagens fora de horas.Dora Simões, de 38 anos, socióloga, está em dois grupos de pais – o da filha, de 7 anos, e o do filho, de 4. Mas "é sobretudo no dele que a coisa descamba". A questão, diz, nem são tanto os assuntos já que normalmente são coisas relacionadas com as crianças, o que é útil: "Por exemplo, quando alguém não sabe de um casaco, uma festa de aniversário ou quando um miúdo adoece. O que é cansativo é o grau de detalhe com que se debatem as coisas, como se estes pais não trabalhassem."

