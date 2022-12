Imigrantes residentes em Portugal equivalem ao número de habitantes da população de Lisboa

Até 2050 as projeções apontam para a diminuição da população portuguesa para sete/oito milhões de pessoas.

Os estrangeiros a viver em Portugal equivalem à população residente em Lisboa. Os dados revelados pelo Pordata dão conta que cada vez mais imigrantes escolhem o país para viver.A taxa de natalidade é cada vez mais baixa, mas o crescimento populacional entre 2019 e 2020 deve-se à entrada de imigrantes no país.Em 2021, os cidadãos estrangeiros a viverem em Portugal correspondiam a 542.165, ou seja, o equivalente a 5 por cento da população residente, já o número de cidadãos com naturalidade estrangeira residentes em Portugal subiu para dez por cento, ou seja mais de um milhão de pessoas, revela o jornal Público.Segundo o Pordata, nos últimos dez anos a população estrangeira a residir em Portugal subiu de 3,7 por cento em 2011, para 5,2 por cento em 2021. Os números alcançados não só decorrem da entrada de mais imigrantes no país, mas também da diminuição da população portuguesa. Em 2011, éramos 10.167.129 e passámos para 9.800.752, dez anos depois, diz o jornal.Até 2050 as projeções apontam para a diminuição da população portuguesa para sete/oito milhões de pessoas.