Papa Francisco pede paz para o Peru e que "cesse a violência"

Líder da Igreja Católica pede que "se empreenda o caminho do diálogo para superar a crise política e social que aflige a população".

O papa Francisco defendeu este domingo a via do diálogo para superar a "crise política e social" no Peru, no final da celebração do Angelus, na praça de São Pedro, no Vaticano.

Falando a mais de 30 mil fiéis, na praça São Pedro, Francisco disse: "Rezemos também pela paz no Peru, para que cesse a violência no país e se empreenda o caminho do diálogo para superar a crise política e social que aflige a população."

Embora Francisco se tenha esquecido de pronunciar "Peru" durante a leitura do texto, a sala de imprensa do Vaticano enviou posteriormente a "versão correta" do texto para confirmar que o papa estava a falar deste país latino-americano.