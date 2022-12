Messi eleito o melhor jogador do Mundial 2022

Número 10 argentino sagrou-se campeão mundial pela primeira vez.

Lionel Messi sagrou-se este domingo no melhor jogador do Mundial2022. O capitão argentino foi o segundo melhor marcador da competição, com sete golos, ficando apenas atrás do francês Mbappé.

O número 10 argentino marcou dois golos frente à França no jogo da final do Mundial do Qatar, onde a Argentina se sagrou campeã do Mundo após o desempate nas grandes penalidades.





Enzo Fernández foi também premiado com o título de melhor jogador jovem.