Novas drogas fintam a lei e fazem disparar o crime

Tomaram o lugar das anfetaminas e da cocaína, por serem mais baratas - uma grama é vendida a 40 a 50 euros e dá para uma dezena de doses - e deixam os consumidores com alucinações e ações aberrantes e agressivas, tendo à sua conta aumentado nos Açores e na Madeira crimes como homicídio tentado e ataques sexuais. Os traficantes das novas substâncias psicoativas (NSP), assim conhecidas por não estarem criminalizadas - a composição varia assim que entram na tabela das drogas sintéticas e o trabalho policial e pericial volta ao início -, arriscam apenas uma coima de 2000 a 3700 euros, explica aoRenato Furtado, diretor da Polícia Judiciária dos Açores.Conheça a história completa no site do Correio da Manhã