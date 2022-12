Harry e Meghan sem Natal real

A novela em torno dos duques de Sussex continua. Agora sabe-se que não foram convidados para passar o dia de Natal com a família real – o primeiro sem a rainha Isabel II. De acordo com os jornais ingleses, Harry e Meghan Markle foram excluídos da lista de convidados do rei Carlos III e da rainha consorte, Camila, que estarão a preparar uma festa no dia 25 de dezembro, em Sandringham, Norfolk. Uma festa para a qual até o príncipe André, caído em desgraça entre a realeza, terá sido convidado.Conheça a história completa no site do Correio da Manhã