Zelensky propõe uma “cimeira global de paz”

Discurso que a FIFA rejeitou passar antes da final do Mundial oferece “fórmula para a paz” ao Mundo.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, propôs este domingo a realização de uma “cimeira global de paz”, este inverno, para tentar encontrar uma solução negociada para a invasão do seu país. O apelo foi feito num discurso em vídeo que a FIFA recusou passar antes da final do Mundial de Futebol do Qatar e que a Presidência ucraniana publicou no YouTube.









“Oferecemos ao Mundo uma fórmula para a paz. Absolutamente justa. Fazemos esta proposta porque na guerra não há campeões nem pode haver empate”, diz Zelensky no vídeo, anunciando uma “iniciativa para realizar este inverno uma Cimeira da Fórmula pela Paz Global”, da qual não revelou pormenores. “Esta cimeira visa unir todas as nações do Mundo em torno da causa da paz global”, diz o Presidente ucraniano, lembrando que, “após os jogos, os estádios ficam vazios e, após a guerra, as cidades também ficam vazias.”

“O Mundial provou mais uma vez que diferentes países e nacionalidades podem decidir quem é o mais forte com fair-play, não a brincar com o fogo. No relvado, e não no campo de batalha”, frisa ainda Zelensky no vídeo, que a FIFA recusou passar antes da final França-Argentina deste domingo.





Entretanto, o Governo de Kiev anunciou este domingo que foi restabelecido o fornecimento de energia elétrica a mais de 6 milhões de pessoas após os ataques devastadores de sexta-feira, mas muitas famílias continuam sem água nem aquecimento.