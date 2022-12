Cofina já começou a distribuir os presentes de natal para crianças em Setúbal

Em conjunto com a Fundação EDP e a Segurança Social, vão ser entregues quatro mil e 400 presentes.

Já começaram a ser distribuídos em Setúbal os presentes da iniciativa do grupo Cofina em conjunto com a fundação EDP e a Segurança Social.



Até 21 de dezembro, vão ser oferecidos quatro mil e 400 presentes este Natal a crianças e jovens que estão ao cuidado do Estado, em casas de acolimento.