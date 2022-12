Apostou no título mundial da França em março e salvou 270 mil euros de forma incrível

Norte-americano fez 'cash out' um dia antes da final do Mundial'2022.

Em março, provavelmente num daqueles momentos de loucura, um apostador norte-americano, de seu nome Daniel Forte, decidiu fazer uma aposta múltipla que era aquilo que se pode considerar um tiro no escuro. Colocou sete mercados em jogo, investiu 26 dólares (24,5 euros ao câmbio atual) e poderia, em caso de ter sucesso, garantir uns surreais 526,862 euros. Em jogo estavam sete títulos, desde o basquetebol universitário, o da NBA, a NHL, a Serie A, a MLS Cup, a Premier League e, por fim o Mundial2022.Os meses foram passando e, a pouco e pouco, as apostas iam dando certo e, chegado o mês de novembro, o de arranque do Mundial'2022, Daniel Forte tinha seis dos sete desfechos garantidos. Só faltava a França ser campeã do Mundo. Fase de grupos, tudo certo. Oitavos, quartos e meias-finais superadas... e chega a final.Com apenas um jogo a separá-lo de ganhar uns incríveis 557 mil dólares (526m€), o apostador em causa teve um momento de ponderação no sábado e decidiu aproveitar a possibilidade de fazer 'cash out'. Uma fórmula que permite aos apostadores fecharam a aposta feita ainda antes do seu final, garantindo um lucro reduzido. No caso, para Daniel Forte representava ganhar 'apenas' 283 mil dólares (268m€).O apostador em causa nem duvidou. Era hora de recolher o dinheiro que lhe pertencia. "Pensámos bastante. Falámos muito entre família e decidimos garantir os 283 mil dólares e mudar a nossa vida", declarou o apostador, ao portal Bleacher Report.Mas havia um problema. A aplicação onde fez a aposta, a FanDuel, não estava disponível no estado do Nevada, o que o obrigou a fazer uma viagem de 700 quilómetros entre o Las Vegas e o Arizona para recolher, em pessoa, a verba que lhe era de direito. O que não foi propriamente um problema, já que com a perspetiva de receber quase 270 mil euros não seriam uns trocados para a viagem até o Arizona que lhe mudariam o destino.Por curiosidade, a FanDuel convidou o apostador para seguir o jogo da final do Mundial'2022 e aí Daniel Forte percebeu que fez o correto. De tal forma que acabou a celebrar a conquista da Argentina. Isso e os milhares de dólares que levará consigo até Las Vegas.- Kansas para ganhar o torneio NCAA de basquetebol masculino: 3,8- Golden State Warriors para ganhar a NBA: 7,5- Colorado Avalanche para ganhar a Stanley Cup, 5,0- AC Milan para ganhar a Serie A, 2,3- Los Angeles FC para ganhar a MLS Cup, 6,0- Manchester City para ganhar a Premier League, 1,45- França para ganhar o Mundial'2022, 7,5