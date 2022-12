Recorde os maiores êxitos da cantora Claudisabel

Em 2010 concorreu ao Festival da Canção e passou aos 24 às semifinais com o tema 'Contra Tudo e Todos'.

Preciso de um Herói (1999)





Claudisabel morreu durante a madrugada desta segunda-feira após uma colisão entre dois carros na A2, junto a Alcácer do Sal. A cantora de 40 anos começou a sua carreira em 1995, com o seu primeiro álbum 'Dizias Tu, Pensava Eu'.Em 2010 concorreu ao Festival da Canção e passou aos 24 às semifinais com o tema 'Contra Tudo e Todos'.Alguns dos maiores êxitos da carreira da cantora portuguesa foram: