Amores e desamores: A história de Claudisabel, uma cantora quase de nascença

Apesar da imagem confiante e extrovertida, a artista era uma pessoa tímida, reservada e passou por alguns momentos difíceis na vida.

Claudisabel nasceu a 4 de Outubro de 1982 em Faro, mas viveu sempre em Loulé e foi uma das artistas mais reconhecidas e caminhada pelo público português. Começou a sua carreira em 1995, com o seu primeiro álbum 'Dizias Tu, Pensava Eu'. Morreu durante a madrugada desta segunda-feira após uma colisão entre dois carros na A2, junto a Alcácer do Sal. Tinha 40 anos.

Em 1998 lançou o álbum "Pensei com o Coração" e, apenas um ano depois, "Preciso d’Um Herói". Em 2001 lança o seu quarto trabalho, o "Meu Sonho Azul", e "Preto no Branco" quatro anos depois. "Quem és tu" aparece em 2009. Em 2010 concorreu ao Festival da Canção e passou aos 24 às semifinais com o tema 'Contra Tudo e Todos'.

Em 2002, a cantora era uma das concorrentes da segunda edição do Big Brother Famosos, o reality show da TVI. Claudisabel foi uma das 14 concorrentes da edição, com Ruth Marlene ou Lena D’Água. O

ator Vítor Norte foi o grande vencedor, enquanto Cláudia foi a primeira eliminada. Já em 2017, contudo, a cantora participou na quinta edição do reality show 'Love on Top', também na TVI.

Ao fazer um direto no Instagram durante uma caminhada, a cantora disse ter sido agredida por uma mulher, enfermeira, depois de se terem envolvido numa troca de palavras. A cantora criticou quem circulava na rua sem máscara, a mulher não gostou de estar a ser filmada.



A cantora teve um acidente de carro que lhe trouxe algumas sequelas físicas. No programa da TVI 'Goucha', Claudisabel revelou que este acidente a fez "equacionar muito o futuro, se calhar, em excesso, provocando estados de ansiedade, ataques de pânico".

Deimagem confiante e extrovertida, mas a artista confessava ser uma pessoa tímida, reservada, que já passou por alguns momentos difíceis na vida. Em entrevista a Júlia Pinheiro, a cantora contou que chegou a ser vítima de perseguições e humilhações na escola."Tive de levantar alguns muros para me proteger. Nunca mostrei que as coisas me incomodavam, mas ninguém gosta de ser ofendido ou posto de parte", contou. A cantora disse nunca ter feito grandes amizades na escola e que, alguns anos mais tarde, descobriu que a única amiga da primária se juntava com outras raparigas durante a semana para picarem as suas fotografias.Sempre teve o sonho de se tornar cantora e a"Comecei por aprender música e fui convidada para pertencer a uma banda, a", contou na entrevista a Júlia. Aos 15 anos participou no 'Big Show SIC' e 'Buerere', ambos na SIC.Os pais sempre foram um grande apoio e, no início da carreira de Claudisabel, pediram um empréstimo bancário para os primeiros dois álbuns da cantora.Cláudia sempre se apoiou muito na mãe e nos ensinamentos que esta lhe passava: "As pessoas podem especular muitas coisas sobre ti, mas há só uma pessoa que pode definir quem tu és: tu mesma. Esta é uma frase da minha mãe que levei para a vida", contou a cantora.Cláudia Isabel ingressou no ensino superior na licenciatura em Gestão Turística, mas após o primeiro ano mudou para Multimédia.Ao longo da carreira tentou sempre afastar-se da imprensa e manter a sua vida privada longe dos 'holofotes', mas chegou a estar envolvida em algumas polémicas.descobriu que tinha um mioma no útero e vários quistos na mama, o que poderia inviabilizar uma gravidez. No entanto, a cantora sempre referiu que preferia priorizar a carreira e, mais tarde, investir numa licenciatura ou pensar em ser mãe.