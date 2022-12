Proteção Civil alerta que estado do tempo volta a agravar-se hoje

Oito distritos passam para alerta laranja.

André Fernandes, Comandante Nacional da Proteção Civil, afirmou esta segunda-feira em conferência de imprensa que o estado do tempo vai agravar-se e que o período crítico será entre as 21h00 de segunda-feira e as 9h00 de terça-feira.Braga, Viana do Castelo, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Setúbal e Lisboa passam de alerta amarelo para laranja. Também nas bacias hidrográficas do rio Minho, Lima, Cávado, Ave, Douro, Vouga, Mondego e Tejo os caudais podem encher.A Proteção Civil alerta a população a tomar medidas preventivas face a possibilidade de inudações, derrocadas e deslizamentos de terra nas regiões litoral norte, centro e na área metropolitana de Lisboa.