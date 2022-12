Associações elogiam aumento das rendas apoiadas mas exigem mais apoios

Teto de rendas do programa Porta 65, que apoia jovens que querem arrendar casa, vai ser aumentado.

O teto das rendas do programa Porta 65, que apoia financeiramente jovens que querem arrendar casa, vai ser aumentado, uma medida anunciada no domingo pelo primeiro-ministro e elogiada esta segunda-feira por associações do setor, que a consideram, porém, insuficiente.

"O Conselho de Ministros da próxima semana vai aumentar o teto das rendas definidas no Porta 65 para se adequar mais realisticamente àquilo que são os valores de mercado e tornar mais habitações acessíveis", comunicou António Costa, também líder socialista, no encerramento do XXIII Congresso da Juventude Socialista.

"É uma medida razoável, se conseguir que os jovens que recorrem a essa possibilidade tenham um valor superior para poderem arrendar as casas", aprecia o presidente da Associação dos Inquilinos Lisboneses.

Recordando que "o aumento do valor das rendas tem sido muito significativo" e que não se conhecem ainda os valores do aumento anunciado, Romão Lavadinho admite que, "seja qual for, se for superior, é sempre positivo".

No congresso da Juventude Socialista, António Costa assumiu a habitação acessível como um dos maiores desafios para os jovens e prometeu melhorar a política pública para o setor.

"Todos os programas deste Governo têm tido muito fraca adesão, porque realmente não ouve os proprietários", critica, por seu lado, o presidente da Associação Nacional de Proprietários.

Em declarações à Lusa, António Frias Marques diz que "se o Governo [...] se tivesse alguma vez [...] reunido com a associação nacional dos proprietários provavelmente teria chegado a bons resultados" e reclama que seria "do mais elementar bom senso" fazê-lo.

"Como isso não acontece, é evidente que esses programas todos, nomeadamente o do arrendamento acessível, têm sido um fiasco", avalia.

Ainda assim, de todos os programas relacionados com habitação, o Porta 65 - um programa "antiquíssimo", lembra -- "é aquele que funciona melhor e tem tido bons resultados", considera, apontando como positivo o aumento da idade limite para aceder.

No encerramento da reunião dos jovens socialistas, que decorreu em Braga, António Costa realçou que o Orçamento do Estado para 2023 aumenta em 30% a dotação do Porta 65 e lembrou que no Plano de Recuperação e Resiliência há mais de dois mil milhões de euros para oferta pública de habitação nos próximos anos.

O Governo "não tem correspondido" ao desafio da habitação, corrobora Romão Lavadinho. No seu entender, "aquilo que tem feito tem sido muito insuficiente, apesar de ter notas positivas [....] para a necessidade das famílias portuguesas", que têm "rendimentos muito baixos" e não conseguem entrar no mercado de arrendamento.

"O Governo não tem estado a fazer aquilo -- que até prometeu -- que devia fazer, que é alterar a lei do arrendamento para que mais casas pudessem estar no mercado de arrendamento e assim contribuir para que haja mais concorrência", frisa, referindo-se ao setor privado.