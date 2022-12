Câmara de Lisboa aprova 740 mil euros para apoiar comércio local

Proposta foi apresentada pela liderança PSD/CDS-PP.

A Câmara de Lisboa aprovou esta segunda-feira a disponibilização de 740 mil euros para apoiar o comércio local afetado pelas recentes intempéries na capital e pretende apresentar na terça-feira outros apoios, perfazendo o valor estimado de três milhões de euros.

Em reunião privada, o executivo camarário decidiu, por unanimidade, "alocar ao Recuperar + | Programa de Apoio ao Comércio Local afetado pela intempérie que assolou o concelho de Lisboa nos passados dias 07, 08, 13 e 14 de dezembro de 2022 a dotação de 740.000 euros".

A proposta foi apresentada pela liderança PSD/CDS-PP, em resultado de uma reunião com a União de Associação de Comércio e Serviços (UACS) e com a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP), que decorreu no sábado, com a presença do presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas (PSD), para discutir apoios para responder aos prejuízos causados pela chuva intensa.