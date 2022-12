Comissão que investiga ataque ao Capitólio pede que Donald Trump seja acusado de conspiração, obstrução e insurreição

Pedido pode aumentar a pressão sobre os procuradores, que estão a realizar múltiplas investigações ao ex-presidente norte-americano.

nomeadamente a validação da vitória de Joe Biden -

A comissão criada para investigar o motim contra o Capitólio, a 6 de janeiro de 2021, pediu, esta segunda-feira, que Donald Trump seja acusado de conspiração, obstrução e insurreição pelo papel que teve no incidente.A comissão, liderada pelos Democratas, pediu ao departamento de justiça para apresentar acusações contra o ex-presidente norte-americano, incluindo obstrução de um processo oficial do Congresso -, conspiração e insurreição para lesar o país - através de falsas alegações sobre fraude generalizada nas eleições.O pedido pode aumentar a pressão sobre os procuradores, que estão a realizar múltiplas investigações a Donald Trump.A reunião desta segunda-feira é provavelmente última de um painel que passou 18 meses a investigar a tentativa, sem precedentes, de impedir a transferência pacífica do poder, por milhares de apoiantes do Trump, incentivados pelas falsas alegações de que a perda eleitoral do ex-presidente em 2020, para Joe Biden, foi o resultado de uma fraude generalizada."Se queremos viver numa nação de leis e democracia isto nunca mais poderá acontecer", disse o representante Bennie Thompson, presidente da comissão, quando a reunião começou.O presidente também criticou Trump por ter incentivado a descrença no sistema democrático: "Se a fé é quebrada, o mesmo acontece à nossa democracia. Donald Trump quebrou essa fé", disse Thompson.