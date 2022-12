Portugal tem o décimo salário mais baixo da União Europeia

Média anual em Portugal do salário bruto ascende a 19,3 mil euros por ano e na UE é 33,5 mil euros.

Portugal tem o décimo salário anual mais baixo entre os 27 Estados-membros da União Europeia (UE), de acordo com informação divulgada esta segunda-feira pelo Eurostat.

Os novos dados, relativos a 2021, mostram que os cidadãos que trabalham a tempo inteiro no espaço comunitário têm um vencimento médio, ainda sem descontos, de 33,5 mil euros por ano. Já em Portugal a média anual do salário bruto ascende a 19,3 mil euros.

Em comparação com os portugueses, os trabalhadores da vizinha Espanha auferem um vencimento médio na ordem dos 28,2 mil euros, ainda de acordo com os dados da entidade estatística da UE. O Luxemburgo é o país no conjunto dos 27 onde os ordenados são mais altos, atingindo o valor médio por ano de 72 mil euros.

No pódio estão ainda a Dinamarca (63 mil euros) e a Irlanda (50 mil euros). O salário médio anual mais baixo é registado na Bulgária (10,4 mil euros), mas a Hungria (12,6 mil euros) e a Roménia (13 mil euros) não apresentam valores muito superiores. Além destes três países, também na Letónia, Chéquia, Croácia, Eslováquia, Grécia e Polónia se paga menos do que em Portugal.