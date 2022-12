Tribunal Constitucional espanhol impede votação no Senado e abre crise "sem precedentes" no país

Decisão foi tomada a pedido do Partido Popular.

O Tribunal Constitucional (TC) de Espanha decidiu na segunda-feira à noite impedir o debate e votação de uma iniciativa no Senado, numa decisão inédita na democracia espanhola de ingerência na atividade parlamentar.

Está aberta uma "crise institucional sem precedentes" na democracia espanhola porque "em 44 anos de democracia jamais se havia despojado as Cortes [parlamento] da sua faculdade de legislar", afirmou o presidente do Senado, Ander Gil, numa declaração após ser conhecida decisão do TC.

A decisão foi tomada pelos juízes do Tribunal Constitucional a pedido do Partido Popular (PP, direita, na oposição) e tem como alvo uma mudança na legislação que regula a eleição de juízes do próprio TC e do Conselho Geral do Poder Judicial.