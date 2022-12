Linha do Douro cortada devido a queda de árvore

Ainda não há previsão de quando o comboio voltará a circular.

A Linha do Douro está cortada entre as estações de Régua e Tua devido à queda de árvores sob a via em Covelinhas, avança ao CM Infraestruturas de Portugal.





O alerto foi dado pelas 8h30 e ainda não há previsão de quando o comboio voltará a circular. Os passageiros aguardam à 110 minutos para poderem sair.



Em atualização