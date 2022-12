Metro de Lisboa encerra mais cedo no Natal

Empresa diz que a justificação é a baixa procura pelo serviço.

O Metro de Lisboa irá estar encerrado entre as 22h00 do dia 24 de dezembro e só reabre às 8h00 de 25. Segundo informam em comunicado, o encerramento deve-se "à acentuada redução da procura habitualmente verificada na noite e no dia de Natal".