Teresa Guilherme revela que famosos do Big Brother sempre tiveram contacto com o exterior

Ex-apresentadora confirma que tudo era combinado com a produção do programa para conseguirem enganar o público.

A ex-apresentadora Teresa Guilherme, cara conhecida dos portugueses por apresentar dezenas de reality shows, revelou numa entrevista à 'Nova Gente' que sempre existiram contactos entre concorrentes famosos e o exterior.Os contratos feitos com as celebridades previam que houvesse contacto entre os famosos dentro da 'casa mais vigiada do País' e os seus amigos ou familiares."Em relação aos reality shows que eu apresentei e sobre os contratos que eram feitos com famosos, é normal", conta Teresa Guilherme.A existência deste contacto entre os concorrentes e pessoas fora do programa tornou-se pública após um erro da produção do 'Big Brother' revelar que Rúben e Tatiana Boa Nova falavam frequentemente com o filho. O casal foi ouvido a falar para o exterior com o filho, Lourenço, de três anos, o que vai contra as regras do jogo.