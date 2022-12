Três mulheres detidas em Águeda por suspeita de furto de eletrodomésticos

Uma das suspeitas ainda usou um x-ato para ameaçar os seguranças e tentar escapar.

Três mulheres foram detidas, esta segunda-feira, pela GNR de Águeda, por suspeita de terem assaltado uma loja de eletrodomésticos, no centro comercial Glicínias.Depois de concretizar o furto, o grupo deslocou-se, para Águeda, para um estabelecimento da mesma rede de lojas. Os elementos da segurança, que estavam avisados do furto na loja da Aveiro, reconheceram e intercetaram as mulheres até à chegada da GNR de Águeda.Uma das suspeitas ainda usou um x-ato para ameaçar os seguranças e tentar escapar.No interior de uma viatura que estava estacionada no parque da loja, a autoridade encontrou brinquedos, uma trotinete eléctrica, perfumes de qualidade, teclados wireless e colunas, objetos que a GNR suspeita serem furtados.As suspeitas vão ser presentes a um juiz de instrução criminal do tribunal de Aveiro. No final, serão decretadas as medidas de coação.