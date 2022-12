Carro destruído num incêndio em Espinho

PSP de Espinho foi acionada e investiga as causas do incêndio.

Um carro foi destruído, ao início desta manhã de terça-feira, por um incêndio, em Espinho.O alerta foi dado, cerca das 07h30, para os bombeiros do Concelho de Espinho, para um incêndio rodoviário, na rua 2, em Silvalde. Não há registo de feridos na sequência do fogo.A PSP de Espinho foi acionada e investiga as causas do incêndio.