"Agora, as vossas lágrimas não valem nada": Amiga de Claudisabel mostra-se indignada com reações à morte da cantora

Soraia Araújo usou o Instagram para mostrar desagrado com mensagens de supostos amigos.

Soraia Araújo, melhor amiga e antiga concorrente do programa da SIC 'Quem Quer Namorar Com o Agricultor?', mostrou-se indignada com várias reações à morte de Claudisabel, de pessoas que alegadamente nem era próximas da cantora.

"Curioso… Tantos amigos apareceram agora. E onde eles estavam estes anos todos em que a minha amiga estava mal?", disse Soraia no Instagram.

"Passei dias e noites com ela ao telefone, pessoalmente. A Claudisabel dizia-me: não tenho amigos, só te tenho a ti", continuou a amiga.



"Pois é, ela precisava de vocês em vida. Agora, as vossas lágrimas não valem nada", concluiu.