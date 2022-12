Zona Económica Especial angolana distinguida como melhor em África em três domínios

Zona Económica Especial (ZEE) Luanda-Bengo foi distinguida nos domínios digital, tecnologia e marketing.

A Zona Económica Especial (ZEE) Luanda-Bengo, que nos últimos cinco anos registou investimentos de cerca de mil milhões de euros, foi distinguida como a melhor zona do continente africano de 2022, nos domínios digital, tecnologia e marketing.

De acordo com uma nota de imprensa da ZEE Luanda Bengo, a distinção foi atribuída pela Organização das Zonas Económicas Africanas (AEZO) durante a sétima edição da cimeira anual, que decorreu entre 30 de novembro e 02 de dezembro em Abuja, Nigéria.

No documento sublinha-se que o galardão confirma "a qualidade do caminho percorrido ao longo da existência da Zona Económica Especial Luanda-Bengo, com projetos que geraram mais de 6.000 novos empregos, na sua maioria preenchidos por cidadãos nacionais".

"A redução das importações, o aumento das exportações e a captação de investimento estrangeiro estão bem refletidos na produção crescente da Zona Económica Especial -- apesar da crise económica internacional -- com a implementação nos últimos dois anos de projetos de investimento oriundos da Alemanha, Eritreia, Índia, Ruanda, Líbano e Angola, que representam um investimento superior a 725 mil milhões de kwanzas (cerca de mil milhões de euros) há cinco anos", destaca-se na nota.

Para a administração da ZEE Luanda-Bengo, a conquista reflete o reconhecimento internacional pela excelência do desempenho de todos os colaboradores da ZEE, numa área onde a criatividade e inovação são fundamentais.

"O prémio da AEZO confirma igualmente que o rumo traçado pelo conselho de administração está em consonância com o futuro no qual as novas tecnologias e a capacidade de as operar com eficácia serão um instrumento decisivo para alcançar resultados num mercado cada vez mais competitivo e exigente", salienta-se no documento.

Os setores produtivos dos laticínios, massas e outros bens alimentares (farinha de trigo, farinha de sêmola, salsichas, bolachas e charcutaria), os detergentes, vestuários, utensílios plásticos, central termoelétrica e dispositivos elétricos, siderurgia, materiais de construção e exploração de centros de inspeção automóvel estão presentes nos empreendimentos da ZEE, descreve-se na nota.

A ZEE Luanda-Bengo, com uma área de 4.717,91 hectares, está localizada no município de Viana, em Luanda, e destina-se à ocupação industrial, constituindo o maior espaço em Angola para implementação de projetos da indústria, comportando também um polo comercial, projetos habitacionais, serviços e outros investimentos.