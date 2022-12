Rui Camaço, mestre da embarcação 'Letícia Clara', já saiu do hospital

Na sequência do naufrágio, três pescadores, dois indonésios e um marroquino, ainda estão desaparecidos.

Rui Pereira Camaço, o mestre da embarcação 'Letícia Clara', já regressou a casa para junto da família e dos amigos, nas Caxinas, em Vila do Conde. O pescador, de 42 anos, estava internado no hospital de Póvoa de Varzim, depois de transferido do hospital de Leiria, após a tragédia do naufrágio do 'Letícia Clara', quando regressava, ao porto da Figueira da Foz, depois de uma noite na pesca de polvo.Na sequência do naufrágio, três pescadores, dois indonésios e um marroquino, ainda estão desaparecidos.Rui Camaço conseguiu nadar até à praia de Pedrogão e conseguiu sobreviver. O homem nadou cerca de oito horas agarrado a uma bóia de sinalização de redes.