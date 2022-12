Putin vai fixar na quarta-feira objetivos das Forças Armadas russas para 2023

Ministro da Defesa russo participará nesta reunião para "dar conhecimento do estado do avanço da operação militar especial" na Ucrânia.

O Presidente russo Vladimir Putin vai fixar os objetivos do Exército russo para 2023 durante um encontro na quarta-feira com altos responsáveis militares, anunciou esta terça-feira o Kremlin no nono mês da ofensiva de Moscovo na Ucrânia.

"Vladimir Putin vai convocar uma reunião alargada do Ministério da Defesa (...). Os resultados das atividades das Forças Armadas russas em 2022 serão sintetizadas, as tarefas para o próximo ano serão definidas", indicou o Kremlin em comunicado.

O ministro da Defesa russo, Serguei Shoigu, participará nesta reunião para "dar conhecimento do estado do avanço da operação militar especial" na Ucrânia e o envio de armamentos para as Forças Armadas, acrescentou o Kremlin.