Federação francesa denuncia autores de insultos racistas a jogadores da seleção

Ofensas foram proferidas nas redes sociais contra os atletas, após a derrota com a Argentina na final do Mundial2022.

A Federação Francesa de Futebol (FFF) vai denunciar os autores dos insultos racistas proferidos nas redes sociais contra os jogadores da seleção após a derrota com a Argentina na final do Mundial2022, anunciou esta terça-feira o organismo.

Na sua página oficial, a FFF afirmou que, "após a final do Mundial, vários jogadores da equipa francesa foram alvo de comentários racistas e comentários de ódio. A FFF condena essas atitudes e vai apresentar queixa contra os autores desses crimes".

Os jogadores franceses mais visados Kingsley Coman e Aurélien Tchouaméni, depois de terem falhado grandes penalidades no desempate da final, após a igualdade 3-3, no prolongamento, permitindo que a Argentina se sagrasse campeã do mundo pela terceira vez.

Até ao momento, a FFF não divulgou quaisquer outros pormenores acerca das queixas ou sobre a identificação dos responsáveis.

Não é a primeira vez que jogadores negros sofrem insultos racistas depois de falharem em momentos decisivos. Os ingleses Rashford e Saka, pelos penáltis desperdiçados na final do Euro2020, frente à Itália, e o francês Kylian Mbappé, no embate com a Suíça, na mesma competição disputada em 2021 devido à pandemia de covid-19.

Depois dessa situação, o avançado francês fez fortes críticas à FFF pela sua imparcialidade e falta de atitude perante a situação.