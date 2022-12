Grupo de sequestrados acaba morto durante operação de tomada de reféns em esquadra no Paquistão

Exército paquistanês recuperou o controlo de um posto antiterrorista, após conversações que não resolveram um impasse de dois dias.

O exército paquistanês recuperou o controlo de um posto antiterrorista, esta terça-feira, em Bannu (Paquistão) e mataram o grupo de talibãs que tinha tomado o local e feito vários reféns. A operação aconteceu após conversações que não resolveram um impasse de dois dias e a notícia foi avançada pelo ministro da Defesa do Paquistão.Khawaja Asif disse que todos os reféns tinham sido libertados pelo exército durante a operação, na qual dois membros dos serviços especiais foram mortos e vários soldados ficaram feridos."Todos os terroristas foram mortos", assegurou o ministro, em comentários televisivos, acrescentando que o exército retomou o controlo total do complexo antiterrorista.Os talibãs paquistaneses, que se encontravam detidos no centro, conseguiram roubar as armas dos inspectores que os interrogavam e fizeram-os reféns, este domingo. Khawaja Asif não adiantou quantos membros do grupo tinham sido assassinados ou quantos reféns tinham sido mantidos em cativeiro.