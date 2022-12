Detidos três suspeitos da morte de um português encontrado morto num poço na Galiza

Crime terá acontecido entre 2017 e 2020.

Dois homens e uma mulher, residentes em Vigo, Espanha, foram detidos pela Guardia Civil Espanhola pela suspeita de estarem envolvidos na morte de um cidadão português, na Galiza.O caso remonta a 2021. O corpo de um cidadão português foi encontrado num poço, em Porrinho, na província de pontevedra, na Galiza.O grupo estava a ser investigado desde que o corpo foi encontrado. Os suspeitos moram na zona de Vigo e dívidas por causa de negócios com automóveis poderão estar na origem do crime.Segundo as autoridades espanholas, o crime terá ocorrido entre 2017 e 2020. O cidadão teria entre 30 e 40 anos, seria natural de Viana do Castelo e teria cerca 1,75 metros.A Guardia Civil divulgou um retrato-robô da vítima. Foi dessa forma que uma mulher reconheceu a vítima como sendo seu filho. O homem estava emigrado, há vários anos, na zona da Galiza.