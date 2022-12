GNR investiga mistério da viagem que vitimou Claudisabel

Um dos enigmas passa por saber se o carro onde a cantora de 40 anos seguia estava parado na berma ou se seguia em marcha lenta.

A morte de Claudisabel na segunda-feira numa brutal colisão na A2 continua envolta em mistério e a GNR procura encontrar respostas através da investigação. Um dos enigmas passa por saber se o Smart de dois lugares onde a cantora de 40 anos seguia estava parado na berma ou seguia em marcha lenta, ao quilómetro 85, perto de Alcácer do Sal, bem como se teria - ou não - ingerido álcool. Todo o trajeto percorrido pela cantora desde Castanheira de Pera até ao local do acidente está a ser visto à lupa.