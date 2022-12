Homicídio de ucraniano sodomizado na Póvoa de Varzim sem prova no tribunal

Patrão de Oleg terá de cumprir um ano de pena suspensa por profanação de cadáver.

Oleg, trabalhador ucraniano morto e sodomizado a 10 de junho de 2021, foi visto pela última vez com vida a caminho das estufas da Póvoa de Varzim, junto de Danny Eusébio, o horticultor que era seu patrão. Mas o Tribunal de Matosinhos não reuniu provas sólidas de que foi o empresário que o matou e ilibou-o do crime de homicídio qualificado. "Ninguém viu a acontecer, não se sabe o que aconteceu, não se sabe que objeto foi utilizado", afirmou esta terça-feira a presidente do coletivo de juízes, para a qual "a dúvida instalada não foi dissipada". Assim sendo, ‘in dubio pro reo’.Saiba mais no site do Correio da Manhã