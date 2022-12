Hospital na Covilhã demora 36 horas a informar filho da morte da mãe

Entidade Reguladora da Saúde deu instruções à unidade para corrigir procedimentos.

A Entidade Reguladora da Saúde (ERS) deu instruções ao Hospital Pero da Covilhã, na Covilhã, para ter "especial cuidado, celeridade e correção na comunicação de informação sensível, como a de óbito de um familiar". A deliberação acontece depois de o hospital ter demorado 36 horas a informar um homem de que a mãe tinha morrido naquela unidade. O filho fez queixa e o hospital admitiu à ERS que houve "falhas na comunicação em diferentes fases", nomeadamente o facto de no processo da doente só haver o contacto do lar de onde ela provinha e não dos familiares.Saiba mais no site do Correio da Manhã