Portugueses acreditam que crise na Saúde é culpa do Governo

16,1% dizem que são os administradores os principais culpados pelas filas de espera nas unidades.

A maioria dos inquiridos no Barómetro CM/CMTV de dezembro de 2022 ‘culpa’ o Governo pela crise nos hospitais, com grandes filas de espera. Mais de metade (51,8%) dos inquiridos consideram que a culpa dos constrangimentos nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde é exclusiva do Governo em geral, enquanto 12,3% culpam o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, e outros 5,5% dizem que a culpa é do primeiro-ministro, António Costa. Ou seja, os órgãos governativos congregam quase 70 % das respostas sobre de quem é a culpa da crise nos hospitais.Saiba mais no site do Correio da Manhã