Motorista de Eduardo Cabrita empurra culpas e diz que se "limitou a cumprir ordens"

Caso assenta na responsabilidade pela morte de Nuno Santos que foi atropelado mortalmente pelo carro do ex-deputado.

A defesa de Marco Pontes, motorista do ex-ministro Eduardo Cabrita e arguido no caso do atropelamento mortal de um trabalhador na A6, em junho de 2021, referiu esta terça-feira que o condutor se "limitou a cumprir ordens" e que não tinha formação específica para conduzir altas individualidades.Saiba mais no site do Correio da Manhã