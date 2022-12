Nova frota de carros de Marcelo custa mais de 500 mil euros

Presidência vai passar de 37 para 33 carros e quase todos serão híbridos ou elétricos.

A Presidência da República renovou os contratos de aluguer de automóveis para os próximos três anos e vai gastar mais de 500 mil euros no processo, revelou esta terça-feira o Observador, baseado nos contratos públicos disponibilizados pelo Portal Base.Saiba mais no site do Correio da Manhã