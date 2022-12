Português apanhado a conduzir 196 km/h sob efeito de haxixe

A quase 200 quilómetros por hora, sob efeito de haxixe, com a filha de três anos no banco de trás e a mulher ao lado. Foi assim que um português emigrado em França foi apanhado pela Guardia Civil espanhola, no sábado à tarde, quando viajava rumo à terra natal para passar a quadra festiva com a família.Saiba mais no site do Correio da Manhã