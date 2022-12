Dez meses depois do início da guerra Zelensky visita EUA

Objectivo da viagem será "reforçar as capacidades defensivas e de resiliência da Ucrânia".

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, confirmou esta quarta-feira através da rede social Twitter que está a caminho do Estados Unidos da América.O objectivo da viagem será "reforçar as capacidades defensivas e de resiliência da Ucrânia" e também "debater com o presidente americano, Joe Biden, a cooperação entre os dois países", revelou o presidente ucraniano.Zelensky também vai ter várias reuniões particulares e discursar no congresso americano.É a primeira vez que o presidente ucraniano sai do país desde que a Rússia começou a invasão em fevereiro deste ano.