Cidade indiana usa reconhecimento facial para detetar infratores das regras relacionadas com a covid-19

A cidade indiana de Hiderabad está a tirar fotografias a pessoas que não cumprem com as medidas restritivas para combater a covid-19, através de um sistema de videovigilância, revelou terça-feira a agência de notícias Associated Press (AP).

O reconhecimento facial e a inteligência artificial explodiram na Índia nos últimos anos, tornando-se ferramentas importantes de aplicação da lei.

No entanto, as forças policiais não estão apenas a usar a tecnologia para resolver crimes.