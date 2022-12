Idoso ferido num despiste em Melgaço

Alerta para o acidente, na localidade de Vila do Conde, foi dado às 06h49.

Um homem com cerca de 80 anos ficou ferido no despiste do automóvel em que seguia, ao início desta manhã, em Melgaço.

O alerta para o acidente, na localidade de Vila do Conde, foi dado às 06h49. A vítima foi socorrida pelos Bombeiros de Melgaço e transportada para o Hospital de Viana do castelo.