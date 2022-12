PSP investiga caso de picada com seringa em discoteca de Lisboa

Análises feitas a uma jovem detetaram grandes quantidades de tranquilizantes e antidepressivos.

A PSP está a investigar uma denúncia relativa a uma jovem que terá sido picada com uma seringa no interior de uma discoteca de Lisboa. A informação foi confirmada ao CM por fonte oficial do Comando Metropolitano de Lisboa após várias denúncias que surgiram nos últimos dias nas redes sociais.



A mesma fonte adianta que não revela o dia nem o local onde terá ocorrido "para não comprometer a investigação", mas garante que se trata de uma única denúncia.





Várias publicações, sobretudo no Instagram e Twitter dão conta de uma jovem que terá sido picada com uma seringa no interior da discoteca Lust In Rio e que análises feitas a seguir detetaram grandes quantidades de tranquilizantes e antidepressivos.A discoteca já veio a público desmentir esta informação e que nunca recebeu qualquer queixa sobre a picada."Trata-se meramente de um boato" e "iremos apurar a falsidade desse mesmo boato, assim como da responsabilização criminal de quem o lançou", pode ler-se em comunicado.