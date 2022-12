Adeptas argentinas que fizeram topless fugiram do Qatar e estão "refugiadas na União Europeia"

Momento aconteceu nas bancadas do Lusail Stadium após a final do Mundial diante da França.

Apesar das restritas regras impostas pelas autoridades do Qatar durante o Mundial, que referiam que as mulheres deviam utilizar "roupa discreta" que cobrisse a área da barriga até aos ombros, duas adeptas argentinas resolveram 'desafiar' as leis e fazer, no passado domingo, topless nas bancadas do Lusail Stadium para celebrar o título da albiceleste, o que fez com que fossem obrigadas a fugir do país.Uma das mulheres preferiu não revelar ao certo a sua localização e garantiu, no seu perfil de Instagram, que se encontrava "refugiada na União Europeia" depois de ter sido obrigada a "fugir do Qatar". Por sua vez, a segunda protagonista optou por dizer que estava em Madrid. "Voltámos do calor para o frio e para a maravilhosa Europa", atirou.Para além disso, as adeptas revelaram ainda que recorreram à ajuda de alguns artistas, que lhes pintaram bandeiras da Argentina no peito.O 'The Sun' garante que as mulheres arriscaram penas de prisão de até um ano.