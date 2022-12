Jovem caiu ao rio Novo de Príncipe em Aveiro e teve de ser resgatada

Alerta foi dado cerca das 8h30.

Uma jovem com cerca de 18 anos foi resgatada esta quarta-feira pelos Bombeiros e pela Polícia Marítima após ter caído ao rio Novo do Príncipe em Cacia, Aveiro, em circunstâncias ainda por esclarecer, informou fonte dos Bombeiros Novos de Aveiro.

Segundo a mesma fonte, a vítima encontrava-se a "esbracejar e a pedir ajuda" a cerca de 40 metros da margem.

A operação de resgate, que foi levada a cabo pelos Bombeiros Novos de Aveiro com a ajuda de uma mota de água do Instituto de Socorros a Náufragos, foi dificultada pelos jacintos-de-água que cobrem o leito do rio.

Além dos bombeiros, estiveram no local a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital de Aveiro e a Polícia Marítima.

A jovem, em estado considerado grave, foi transportada para o Hospital de Aveiro.