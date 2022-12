Aumento das consultas nos centros de saúde com pouco reflexo nas urgências

Horários foram alargados, mas os profissionais de saúde estão a atender nalguns casos o dobro dos doentes.

Os centros de saúde alargaram os horários, estão a atender nalguns casos o dobro dos doentes, mas esta situação está a ter pouco impacto na redução da procura das urgências hospitalares, segundo a Associação de Medicina Geral e Familiar.

Cerca de 200 centros de saúde estão a funcionar, desde o final de novembro, com horários de atendimento alargado (dias úteis) ou complementar (fim de semana e feriados), disponibilizando uma resposta de proximidade à comunidade em situações de saúde não emergente, no âmbito do Plano Estratégico de Saúde para o inverno.

Fazendo esta quarta-feira um balanço desta medida, o presidente da Associação Portugueses de Medicina Geral e Familiar (APMGF), Nuno Jacinto, disse que este atendimento está a ser feito pelos profissionais dos cuidados de saúde primários, que sofrem de "uma falta de recursos crónica".