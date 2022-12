Câmara de Setúbal volta a gerir a água e saneamento do município

Atendimento dos Serviços Municipalizados reabriu ao público após 25 anos.

A Câmara de Setúbal reabriu ao público o atendimento dos Serviços Municipalizados, após 25 anos de concessão do abastecimento de água e saneamento básico à empresa Águas do Sado, contrato que terminou no domingo.

O atendimento presencial decorre no segundo andar do Edifício Bocage, na Avenida 5 de Outubro, em Setúbal (08h30/12h30 e 14h00/17h00), e na Junta de Freguesia de Azeitão (09h00/12h30 e 14h00/17h30).

Para proceder à reativação, a autarquia teve de adquirir software informático adequado no valor de 1,4 milhões de euros.