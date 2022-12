Recompensa de 33 milhões de euros para quem encontrar assassino de casal milionário

Barry Sherman, de 75 anos, e Honey Sherman, de 70, foram encontrados mortos dentro da própria casa, no Canadá, há cinco anos. A descoberta foi feita por um vendedor imobiliário em 2017. O homem encontrou os corpos sentados, juntos e acorrentados junto à piscina interior da mansão.Segundo a BBC, o filho do casal, Jonathan Sherman, oferece uma recompensa de 33 milhões de euros para quem tiver pistas para ajudar a encontrar o assassino do pais.

Barry Sherman tornou-se num dos homens mais ricos do Canadá após fundar a empresa de medicamentos genéricos Apotex.Desde o assassinato do casal, a polícia realizou pelo menos 250 entrevistas a testemunhas, recebeu 1255 pistas e realizou 41 mandados.