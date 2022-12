André Ventura assume expressão infeliz ao referir-se a beneficiários de prestações sociais

Em causa está a expressão que usou para se referir aos beneficiários das prestações sociais que receberam ajudas do Estado.

O presidente do Chega, André Ventura, considerou esta terça-feira, em entrevista à CMTV, que a expressão que usou para se referir aos beneficiários das prestações sociais que receberam ajudas do Estado "não foi a mais feliz".

"Queria apenas usar uma imagem, porque acho importante que os portugueses saibam, quando estão a pagar ajudas com os seus impostos, que efetivamente estão a ajudar as pessoas. Dizer que não são ajudas para ser gastas em BMW ou em uísque, é apenas uma imagem", justificou o líder do Chega.

Sobre os relatórios escolares que utilizou para fundamentar críticas a gastos indevidos das ajudas extras do Estado, Ventura, desculpando-se por não ter os números presentes, sublinhou que o Chega tem "pedido essa fiscalização" ao Parlamento. "Essas ajudas muitas vezes não vão para quem precisa", acrescentou.

Questionado sobre críticas que tem dirigido ao PSD, acusando este partido de ser um suporte do PS, confirmou que não viabilizaria um Governo que nascesse de uma aliança de direita sem exigir fazer parte do executivo.

Em reação à entrevista que o primeiro-ministro, António Costa, deu à ‘Visão’, em que chamou aos liberais "queques" que "guincham", Ventura considerou que "foi uma frase infeliz". "Nós que estamos no espaço público muitas vezes dizemos o que não queremos", declarou.