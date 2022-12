Mulher mata filho à facada durante discussão em casa na Moita

Polícia Judiciária está investigar o caso.

Uma mulher de 51 anos matou o filho, de 20, à facada durante uma discussão em casa, no Vale da Amoreira, Moita, pelas 23h00 desta terça-feira.



A suspeita foi detida pela PSP, que tinha sido alertada para uma situação de violência doméstica, mas quando as primeiras patrulhas chegaram ao local encontraram a vítima já inconsciente e com vestígios de golpes no pescoço e no peito. Ainda foram acionados meios de socorro, mas o óbito foi declarado no local. A mulher foi logo detida e levada para as instalações da PSP do Barreiro, onde passou a noite. Deverá ser presente a tribunal, esta quarta-feiura.





A Polícia Judiciária foi acionada para investigar o caso. Fontes policiais adiantam que a homicida estaria alcoolizada e que na mesma habitação estaria a namorada da vítima, alegadamente grávida, que escapou sem ferimentos.