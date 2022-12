Visita de Zelensky aos EUA "tem alto valor simbólico mas não muda o curso da guerra"

Presidente ucraniano vai discursar no Congresso dos Estados Unidos,

O ministro dos Negócios Estrangeiros (MNE) considerou esta quarta-feira que a visita do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, aos Estados Unidos, onde vai discursar no Congresso, tem "elevado valor simbólico e político", mas não deverá mudar o curso da guerra.

"A visita tem elevado valor simbólico e político, reconhece a importância específica que os Estados Unidos da América (EUA) têm tido para a Ucrânia depois da invasão da Rússia, e é uma oportunidade para Zelensky falar ao Congresso, que é fundamental para manter a solidez do apoio americano, que aliás dá todos os sinais de querer prosseguir, através da aprovação de um novo pacote financeiro", disse João Gomes Cravinho.

Em declarações aos jornalistas à margem do Encontro Anual do Conselho da Diáspora, que decorre hoje em Cascais, o chefe da diplomacia portuguesa considerou, no entanto, que o encontro não deverá mudar o curso da guerra.